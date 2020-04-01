Сергей Жорин рассказал, как могут поделить имущество Самойлова и Джиган

Адвокат Сергей Жорин заявил, что суд оставит детей Оксаны Самойловой и рэпера Джигана при любом раскладе с мамой. Как известно, модель подает на развод с музыкантом. Она устала терпеть выходки своего супруга, который в последние месяцы ведет себя неадекватно. При этом больше пятидесяти процентов от заработков Джигана согласно закону, как заверил Жорин, Самойлова не получит. Также он не исключил варианта, что музыкант будет платить супруге фиксированную сумму, если доход у певца не регулярный.

Отметим, что за прошлый год Джиган заработал порядка 50 миллионов рублей. А вот в этом все пошло наперекосяк. Особенно после рождения сына от Самойловой.

Также известно, что у пары есть общий дом. Его стоимость оценивается в 140 миллионов рублей. Недавно прошла информация, что он выставлен на продажу. Позже стало понятно, что апартаменты звезды пока не продают. Кроме того, у рэпера в собственности три машины класса-люкс: Bentley Continental, Rolls-Royce Wraith и Mercedes AMG G63. Общая стоимость элитных автомобилей составляет больше 30 миллионов рублей, сообщает «СтарХит».