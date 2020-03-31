«Отключалось сознание»: 53-летняя Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании

Несколько лет назад Татьяна Лазарева призналась, что страдает от хронического заболевания — язвенного колита. Иногда поклонники замечали, что телеведущая выглядит неважно. Однако женщина признавалась, что этот недуг не лечится. Более того, ей предлагали оформить инвалидность, но она отказалась. Последние несколько недель артистка публиковала снимки из Испании, а 31 марта стало известно, что она госпитализирована.

Татьяна рассказала, что почувствовала резкую боль в животе, которая только усиливалась. Ей вызвали скорую помощью, но карета с врачами прибыла лишь спустя 40 минут.

«Доктор сказал, что везти меня пока никуда не может, но поставит два укола — обезболивающий и расслабляющий, после чего уехал, сказав, что если не станет легче через 10-15 минут, то нужно вызвать его снова», — поделилась телеведущая. «Легче не стало, стали неметь руки и в моменты волнообразного нарастания боли отключалось сознание, начало тошнить», — добавила она.

Ей снова вызвали доктора, который вколол ей морфин. А уже специальная скорая помощь, чистая от коронавируса, доставила Лазареву в больницу. По словам знаменитости, МРТ выявил, что у нее камень в почках. «Я лежу на этаже, как меня уверяют, чистом от коронавируса, под какими-то капельницами, палата одиночная, больница хорошая, на этаже нас всего трое. Ничего не болит. Единственное, что меня беспокоит — это то, что меня пока ни разу не покормили», — призналась Татьяна. Теперь она готовится к операции. Звезда пока не знает, покроет ли страховка удаление камня из почек.

Поклонники и коллеги поддержали 53-летнюю Лазареву. Они надеются, что операция пройдет успешно и телеведущая быстро поправится.