Татьяна Лазарева назвала главный минус работы гардеробщицей

Артистка поделится опытом в программе "Однажды" на НТВ.

Татьяна Лазарева не скрывает, что в молодости перепробовала множество подработок. Она выступала в музыкальном ансамбле, а чтобы заработать на жизнь, трудилась машинисткой и даже гардеробщицей.

Артистка стала героиней нового выпуска программы «Однажды». Вспоминая свою юность, она назвала главный минус работы в гардеробе. По словам Лазаревой, в те времена гардеробные были маленькими, зимой верхняя одежда висела на вешалках очень плотно. Когда ей приходилось много ходить между стойками, а затем передавать посетителям номерки, она регулярно получала удар током от накопившегося статического заряда.

«Что важно в гардеробе. Во-первых, нельзя передавать номерок из рук в руки. Тебе приходится тащиться туда-сюда, и на тебе очень много статического электричества. И когда ты отдаешь номерок пластиковый, то там – в общем, тыдыщь!» – рассказала телеведущая.

Несколько лет назад Лазарева уехала из Москвы в Испанию, взяв с собой 11-летнюю дочь. По слухам, артистка покинула страну из-за многочисленных измен Михаила Шаца.

Новый выпуск программы «Однажды» выйдет на НТВ в субботу, в 16:20.