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В Токио назвали точную дату начала летней Олимпиады в 2021 году

А также Паралимпиады, следующей за ней.

В Токио назвали точную дату начала летней Олимпиады в 2021 году
Олимпийские игры останавливали войны, но отступили перед коронарирусом. Фото: globallookpress.com

Названа точная дата начала проведения летних Олимпийских игр в Токио, которые ранее были перенесены с 2020 года на 2021-й. Как передает японский канал NHK, токийские чиновники озвучили дату 23 июля 2021 года. Паралимпийские игры, следующие за основной Олимпиадой, начнутся 24 августа того же года.

Напомним, что вопрос о переносе ОИ остро встал из-за пандемии коронавируса. Перед этим на год были отложены чемпионат Европы по футболу и международный песенный конкурс «Евровидение». Сначала в МОК обозначили, что будут четыре недели оценивать ситуацию, прежде чем примут решение.

Но уже на следующий день Токио официально попросил Олимпийский комитет об этой мере. Японская сторона отметила, что коронавирус — это общемировая проблема, и нет смысла проводить Олимпиаду, пока эпидемия не будет побеждена.

Добавим, что, по данным ВОЗ, на 30 марта в мире зарегистрировано 393 285 случаев заражения COVID-19.

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