Летнюю Олимпиаду в Токио отложили на год из-за коронавируса

Олимпийские игры в Токио перенесут на 2021 год. Об этом МОК попросило японское правительство, а так олимпийские комитеты нескольких стран, в частности, США и Новой Зеландии. Официального подтверждения от организаторов еще не поступило, но японский канал NHK сообщил, что премьер-министр Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах договорились отложить проведение Олимпиады не позднее лета 2021 года.

Буквально пару дней назад прошла информация, что спортивные чиновники приняли в расчет угрозу коронавируса и собираются принять решение о переносе в течение четырех недель. Однако, раз страна-хозяйка Игр заявила, что не готова провести соревнования, то у МОК не остается выбора.

В японском правительстве считают, что коронавирус — проблема не только их государства, но и каждой страны-участницы. Пока весь мир не поборет пандемию, устраивать такое крупное мероприятие нет смысла.

Напомним, что летняя Олимпиада в Токио была запланирована на 24 июля – 9 августа. По миру уже побежали спортсмены с олимпийским факелом.