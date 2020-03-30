«Переживу на природе»: Разин сбежал от коронавируса к алтайским староверам

Вот только в регионе уже зафиксировали первый случай заражения.

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин решил спрятаться от пандемии коронавируса на Алтае. Здесь он укрылся у местных староверов, надеясь на безопасное пребывание в изоляции.

«Переживу здесь карантин на природе, в кругу очень хороших людей за охотой и рыбалкой, свежим, чистым воздухом буду дышать», — оптимистично рассказал он своим поклонникам.

Отметим, что до недавнего времени, в Алтайском крае действительно не было зафиксировано ни одного случая заражения Covid-19. Но вечером 29 марта официальный сайт региона сообщил о первом печальном факте. Женщина, у которой тест на вирус дал положительный результат, недавно прилетела из Доминиканы. Больная доставлена в местную инфекционку в удовлетворительном состоянии.

Ранее мы писали о результате теста на коронавирус у Игоря Николаева, он оказался отрицательным. Музыкант выложил в Сеть документ, который подтвердил эту информацию.