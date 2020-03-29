Компания Disney закрыла парки «Диснейленд» на неопределенный срок

Еще в начале марта компания Disney приняла непростое решение закрыть свои знаменитые парки «Диснейленд» в США и Париже из-за эпидемии коронавируса. Изначально предполагалось, что уже в конце месяца ситуация улучшится и парки вновь станут доступны для гостей, однако этого так и не произошло. В итоге «Диснейленды» в США останутся закрытыми на неопределенный срок, а вот ситуация с Парижем пока под вопросом, сообщает издание Variety.

Компания Disney опубликовала новое заявление, в котором объяснила текущую ситуацию, заверила, что здоровье работников и гостей парка всегда стоит на первом месте, а также отметила, что из-за пандемии любимые места всей детворы останутся закрыты на неопределенный срок.

Стоит отметить, что компания продолжает выплачивать зарплату всем своим сотрудникам и планирует продолжать это делать вплоть до 18 апреля.