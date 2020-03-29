Коронавирус не страшен: какие фильмы и сериалы звезды смотрят на карантине

Многие из нас работают из дома или оказались в самоизоляции из-за угрозы COVID-19

Скучно дома сидеть? Не беда! Специально для вас мы выяснили, какие фильмы и какую музыку звезды слушают и смотрят на карантине. Возможно, некоторые советы вам пригодятся.

Наталья Бардо смотрит «Бабушку легкого поведения»

Актриса Наталья Бардо рекомендует для поднятия настроения смотреть комедии или фильмы, которые не связаны с темой эпидемии, меланхолии и депрессии.

«Бабушка легкого поведения», «Ночная смена» — это фильмы на все времена: они русские, про нас и очень веселые! Выделите себе в сутки максимум час, который будете посвящать чтению новостей, разговорам о пандемии с друзьями. Все остальное время запрещайте себе об этом думать и говорить», — делится рецептом Наталья.

Влад Соколовский — «Однажды в Америке», «Облачный атлас» и другие



Исполнитель хита «Кайф» Влад Соколовский фильмами на все времена считает «Однажды в Америке», «Облачный атлас», «Аноним». Также чтобы легко провести время — «Правила съема: метод Хитча» или «Клик: С пультом по жизни» — в самый раз.

«Ну и еще беспроигрышный набор для поднятия жизненного тонуса — «Гарри Поттера», «Властелина колец», «Матрица» или «Крестный отец».

Анастасия Стежко рекомендует «Изгой»



«Чем заняться дома на карантине? Мне кажется, что в происходящей ситуации актуален фильм «Изгой». И все фильмы с Томом Хэнксом очень мотивирующие, вдохновляют придают надежды и сил», — считает актриса.

Жасмин: «Хочу, наконец, посмотреть оскароносных «Паразитов»

Певица Жасмин присоединяется к пожеланиям коллег по цеху.

«Думаю, во время карантина можно пересмотреть с детьми что-то старое и любимое. Например, мы с дочкой пересматриваем сейчас «Гарри Поттера». Я сама смотрю сериал «Родина», очень захватил. Хочу, наконец, посмотреть оскароносных «Паразитов», все знакомые рекомендуют, а у меня никак не дойдут до него руки.

Мне кажется, сильно впечатлительным людям сейчас не стоит смотреть, например, сериал «Чернобыль» или фильм «Заражение».

Валентина Рубцова открыла для себя «Домашний арест»



Плещущая позитивом звезда сериала «Саша-Таня» Валентина Рубцова просто зарядила:

«Недавно открыла для себя потрясающий сериал «Домашний арест» Семена Слепакова. Для отличного настроения подойдут сериалы «Утреннее шоу», «Большая маленькая ложь».

Заодно актриса посоветовала скоротать время с фильмами «Джуди» и «Однажды в Голливуде», которые получили Оскары. Сама она любит пересматривать комедийную историю «Задержка в развитии» и незабываемую игру Клинта Иствуда и Мерил Стрип в «Мостах округа Мэдисон».

А какую музыку послушать

Открываем интернет или включаем радио. Достаем граммпластинки и, может, уже поскрипывающие диски. Не важно, какой носитель. В нашей стране когда-то гремели строки «Нам песня жить и строить помогает». Находят в музыке источник вдохновения на карантине и звезды.

«У меня такой винегрет: слушаю «Любэ». Леонида Агутина, «Гостья из будущего», Владимира Высоцкого. Мой любимый композитор Игорь Матвиенко», — делится Валентина Рубцова.

Владу Соколовскому понравился новый релиз Уи́кнд, который он охарактеризовал как «очень классный, атмосферный». И Владу точно не грозит потеря духа:

«Я пою в нынешней изоляции, без нее, всегда и везде. Это знают мои родные и близкие, я всегда что-то напеваю».

Царит музыка и в доме Жасмин.