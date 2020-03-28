От эпидемии коронавируса которая прямо сейчас распространяется по планете не защищены как простые смертные, так и звезды шоу-бизнеса. Казалось бы, у знаменитостей куда больше возможностей для того, чтобы устроить себе незапланированный отпуск и переждать опасность в самоизоляции, однако реальная ситуация говорит об обратном.

В минувшую пятницу, 27 марта, стало известно, что известная оперная певица Светлана Касьян попала в больницу с коронавирусом. Как сообщает Интерфакс, артистка была госпитализирована с воспалением легких, однако врачи взяли необходимые анализы и подтвердили наличие Сovid-19, эту информацию подтвердил супруг Светланы, Леонид Севастьянов.

Также стало известно, что Касьян получила моральную поддержку от самого папы Римского Франциска, который всегда крайне позитивно оценивал ее музыкальный талант. По словам мужа заболевший, подхватить коронавирус Светлана могла после посещения одного из храмов.

Напомним, за последние пару дней коронавирусом уже заболели такие знаменитости как премьер Великобритании Борис Джонсон, вокалист всемирно известной рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, а также артист Лев Лещенко.