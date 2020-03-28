«Ко мне приезжает личный тренер»: Бузова рассказала о жизни в период коронавируса

По словам певицы и телеведущей, она сейчас тренируется в домашних условиях.

Певица и телеведущая Ольга Бузова, как и большинство звезд отечественного шоу-бизнеса, самоизолировалась на период пандемии коронавируса. Как она отметила, большинство вопросов в эти непростые для всей планеты дни она решает с помощью «онлайн-переговоров».

Как сказала исполнительница, работы у нее меньше вовсе не стало. В свободные минуты, которые, безусловно, есть, она смотрит сериалы. К примеру, уже осилила «Утреннее шоу» и второй сезон сериала «Большая маленькая ложь», фильм The Post («Секретное досье») с прекрасными Мэрил Стрип и Томом Хэнксом.

Также Ольга Бузова отметила, что в свободные минуты любит читать. Правда, ей больше по душе не художественная литература, а книги по бизнесу и психологии, сообщает «Комсомольская правда».

«А тренируюсь я теперь дома, ведь залы закрыты. Ко мне приезжает личный тренер». Ольга Бузова

Отметим, что количество погибших от коронавируса по всему миру перевалило за двадцать тысяч человек. В России чуть больше тысячи заразившихся. Четверо человек погибли.