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Конкурс «Мисс Москва» пройдет в онлайн-формате

Организаторы соревнования решили поберечь зрителей и конкурсанток во время пандемии коронавируса.

Конкурс «Мисс Москва» пройдет в онлайн-формате
Конкурс "Мисс Москва"/Фото: пресс-служба конкурса

Конкурс за звание «Мисс Москва-2020» пройдет в интернете. Организаторы рассказали порталу Teleprogramma.pro, что свои коррективы в привычный формат внес коронавирус. Подобным образом идейные вдохновители решили позаботиться о здоровье сотрудников и конкурсанток, а также приобщить как можно больше людей болеть за девушек.

Отмечается, что Сеть поможет сделать голосование за победительницу максимально прозрачным. В качестве бонуса зрители бесплатно получат знания от ведущих специалистов в области кулинарии, психологии, сценического мастерства и других.

Участницы
Участницы конкурса «Мисс Москва». Фото: пресс-служба конкурса

В текущем году конкурс отмечает юбилей – он станет 25 по счету. За титул поборются 23 участницы из разных городов России. Девушкам предстоит проявить себя в 8 номинациях. Всего соревнование продлится 4 месяца.

Следить за подготовкой конкурсанток к финалу конкурса можно будет по хэштегу #МиссМосква2020 на видео-платформе в «Одноклассниках». Финальный этап состоится 2 июля в ГКЗ «Россия».

Тэги

анонсконкурс красотыМисс Москва-2020
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