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Экс-король Малайзии назвал ошибкой свадьбу с «Мисс Москва»

В свое время султан Келантана Мухаммад V отрекся от престола, чтобы быть рядом с Оксаной Воеводиной.

Экс-король Малайзии назвал ошибкой свадьбу с «Мисс Москва»
https://www.instagram.com/rihanapetra/

Еще недавно султан Келантана Мухаммад V был вне себя от счастья… Ведь он встретил девушку, которую искал всю жизнь. Ради Оксаны Воеводиной, обладательницы звания «Мисс Москва 2015», он отрекся от престола, сохранив за собой лишь титул султана.

Но уже этим летом правитель счел собственное решение опрометчивым, а свадьбу — необдуманной. О разводе пары стало известно 17 июля, а сама процедура оформления всех бумаг завершилась еще к первому числу месяца, сообщает Daily Mail.

«Черная кошка» пробежала между супругами из-за чрезмерной публичности девушки… Как оказалось, мужчине было не по душе, что та делится мельчайшими деталями их жизни в Instagram.

«Дворец Келантана осуждает распространение в социальных медиа личных фотографий его королевского высочества султана Мухаммада V», — говорится в официальном заявлении султана.

Только вот девушка, кажется, этого и не заметила. Ведь она не только продолжает выкладывать фотографии, но и делает вид, что они до сих пор вместе и любят друг друга.

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Оксана Воеводина

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Экс-король Малайзии назвал ошибкой свадьбу с «Мисс Москва»
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