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«Валяюсь»: Борис Акунин заразился коронавирусом

Писатель сам сообщил о своем диагнозе в соцсети.

«Валяюсь»: Борис Акунин заразился коронавирусом
Писатель Борис Акунин. Фото: КП/Волосевич Марина

Звезды Голливуда Том Хэнкс и Ольга Куриленко, принц Чарльз и российский легендарный исполнитель Лев Лещенко, министр культуры Франции Франк Ристер, а теперь и знаменитый писатель Борис Акунин. Этих выдающихся персон объединил общий диагноз – коронавирус. «Отец» Эраста Фандорина сам сообщил о том, что болен, на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

«Валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями», — написал знаменитый литератор в публикации.

Он также отметил, что страх перед COVID-19 намного серьезнее самой болезни. И подчеркнул, что надо беречь себя и обойтись без паники.

Фото: скриншот Facebook.com/borisakunin

Писателю Борису Акунину, настоящее имя которого Григорий Чхартишвили, — 63 года. Судя по тому, что ученый отшучивается и спойлерит в своем сообщении, болезнь протекает у него достаточно спокойно. Портал Teleprogramma.pro желает  литератору скорейшего выздоровления!

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