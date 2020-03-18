«Да, сейчас работы нет»: Олег Газманов рассказал, как пережидает коронавирус

Певец Олег Газманов в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, как он борется с коронавирусом. Звездный исполнитель отметил, что во всем пытается искать позитив.

«Даже в этом коронавирусе есть положительные стороны. Да, сейчас работы нет. Но давайте признаемся — у артистов произошла не отмена концертов, а всего лишь их перенос. У меня в БКЗ в Санкт-Петербурге 5 июня будет мой большой концерт». Олег Газманов

По его словам, он не теряет позитив даже в такой непростой ситуации. «Я после нашего концерта сделаю себе бормотуху. Я вообще во всем ищу положительные стороны. У меня, к примеру, есть собаки. Моя любимая — Зорро. Вот с ней и провожу освободившееся время», — сказал Олег Газманов.

Также исполнитель отметил, что не поддался панике и продукты, как некоторые, не закупал. «Гречку я не покупал. Не жрите люди, потом худеть тяжело будет. Сейчас американцы закупают туалетную бумагу. Не берите пример с этих пиндосов», — сказал Олег Газманов.