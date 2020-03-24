В защитном костюме и респираторе: Путин проинспектировал больницу в Коммунарке

24 марта президент России Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, куда с начала распространения коронавирусной инфекции возили людей, у которых было обнаружено данное заболевание.

Как передает «КП», после совещания с членами штаба по борьбе с коронавирусом глава государства решил сам поехать и посмотреть, в каких условиях обитают зараженные люди. Выслушав планы чиновников на расширение количества мест в медучреждениях, где смогут содержаться люди, подхватившие COVID-19, президент лично проинспектировал главный объект страны по борьбе со злополучным вирусом.

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Тут же по социальным сетям разлетелся ролик, как Путин на месте переодевается в защитный костюм и надевает респиратор. Еще бы, редкий шанс увидеть Владимира Владимировича в майке. Журналисты отметили, что президенту достался особый комбинезон желтого цвета (у остальных участников визита они были белые). Пресс-секретарь главы государства поспешил заверить, что никакого скрытого смысла в этом нет — какой костюм выдали, такой российский лидер и надел.