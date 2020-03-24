Из-за коронавируса выросли продажи детской книги про мытье рук

Пока для кого-то эпидемия коронавируса становится проблемой мирового масштаба, к другим приходит успех, о котором они не могли ранее и мечтать.

Как сообщает издание The Guardian, в Великобритании после начала пандемии резко подскочили продажи детской книги автора Тони Росса под названием «Я не хочу мыть руки!».

Сюжет рассказывает о девочке, которую постоянно заставляют мыть руки, буквально после каждого действия, но при этом подробно рассказывают, почему важно это делать.

Сам автор не ожидал такого ажиотажа, в данный момент Росс находится на самоизоляции и радуется, что его произведение может помочь многим людям обезопасить себя от заражения Сovid-19.

Напомним, по данным оперативного штаба, на 23 марта в России общее число заболевших коронавирусом достигло 438.