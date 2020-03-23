Вопрос не исчерпан: что говорят о коронавирусе Вайнштейна

Накануне некоторые СМИ сообщили о том, что продюсер заразился в тюрьме.

Скандально известный продюсер Харви Вайнштейн якобы подхватил в заключении коронавирус. Об этом сообщил портал Daily Mail, но в его окружении не желают подтверждать эту информацию, пишет КП.

Согласно данным британского издания, осужденный кинодеятель прошел специальный тест, который показал положительный результат. Возможно, вирус он подхватил в нью-йоркской тюрьме, где в настоящий момент отбывает наказание за многочисленные изнасилования и домогательства. Напомним, его приговорили к 25 годам заключения.

При этом близкие Вайнштейна, а также его менеджер Джуд Энгельмайер заявили, что им ничего не сообщали о болезни Харви. В любом случае, говорить о недуге продюсера пока еще рано. Прежде, чем утверждать со 100%-ной гарантией этот факт, Вайнштейну необходимо пройти тест вторично. Пока же анонимные источники Daily Mail говорят о первичном тесте.

Если коронавирус подтвердится опять, можно будет говорить о втором случае заражения им в данной тюрьме.