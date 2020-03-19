От помощниц до Анджелины Джоли: какие женщины упекли всесильного Вайнштейна в тюрьму

Знаменитый голливудский продюсер сегодня отмечает свое 68-летие. Но этот праздник он проведет не в шикарном ресторане с девушками, а сами знаете где...

Американский продюсер Харви Вайнштейн вместе со своим братом Бобом на протяжении многих лет считался одним из главных боссов Голливуда. Он был знаком с Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, дружил с режиссерами и актерами, его имя не раз звучало на церемонии вручения премии «Оскар».

Вся эта успешная и счастливая жизнь осталась в прошлом, ведь суд наконец-то поставил точку в деле по обвинению Вайнштейна в сексуальных преступлениях.

В четверг, 19 марта, продюсеру исполняется 68 лет. Старый и больной, бывший магнат отмечает эту дату в заключении — рассмотрев несколько десятков обвинений в его адрес и сочтя доказанными два случая, суд назначил ему наказание в виде 23 лет лишения свободы.

СМИ полагают, что вряд ли Вайнштейн, учитывая состояние его здоровья, доживет до окончания этого срока.

Следили ли вы за этим процессом и знаете ли, за что «посадили» Вайнштейна? Портал Teleprogramma.pro решил вспомнить, каких известных и не очень известных женщин успел, если верить их словам, обидеть этот человек.

Отель, массаж, койка

В общей сложности о домогательствах либо насилии со стороны продюсера заявляли 94 женщины, чьи имена известны, а также несколько пострадавших, которые предпочли не раскрывать свою личность. А началось все в конце 1970-х годов…

Тогда работавшая на него Хоуп Эксинер д’Амор вместе с Харви отправилась в деловую поездку в Нью-Йорк, но по прибытию оказалось, что им предстоит жить в одном номере. Ночью парень (тогда будущий миллиардер был скромным концертным промоутером из Буффало) разделся и начал приставать к Хоуп. Он был в два раза крупнее и сильнее бедняжки, а потому она не смогла от него отбиться.

Так началась секс-эпопея, в конце которой вместо мягкой кровати в отеле Харви получил тюремную шконку. Но пока…

Открытая братьями Вайнштейн компания Miramax постепенно развивается, и Харви ведет себя все более уверенно. Он начинает ухлестывать за актрисами и вырабатывает своего рода схему соблазнения: пригласить в номер, пожаловаться на больную шею, попросить сделать массаж и начать действовать. Схема не всегда срабатывала, но иногда мужчине удавалось добиться своего.

Чаще всего он приглашал понравившихся красоток в гостиницы, где останавливался. Предлогом были разговоры о работе, об актерской карьере, о ролях в кино, которые он мог им дать.

Томи-Энн Робертс в 1984 году было 20 лет, она училась в колледже и ходила на актерские пробы в Нью-Йорке. Вайнштейн подумывал снять ее в своем фильме, а потому прислал ей сценарий и пригласил побеседовать к себе в отель. Когда девушка вошла, он вышел из ванной обнаженным и сказал, что у нее будет больше шансов получить роль, если она тоже разденется. В фильме ей как раз предстоит сниматься топлесс, уверил могул.

Томи-Энн убежала из отеля и дома рассказала обо всем матери. Осознав, что мир шоу-бизнеса слишком жесток, она попрощалась с идеей стать актрисой. Сейчас она — профессор психологии в Колорадском колледже. Робертс признается, что на протяжении многих лет она не могла избавиться от неприятного ощущения, когда смотрела фильмы Miramax.

За Гвинет Пэлтроу вступился Брэд Питт

В подобных ситуациях оказывались не только малоизвестные актрисы, модели и персональные ассистентки. Когда в 2017 году женщины, морально или физически пострадавшие от действий продюсера, начали рассказывать свои печальные истории, звезды мирового масштаба тоже не смогли сдержать то, что много лет держали в секрете.

О домогательствах поведали звезда «Криминального чтива» Розанна Аркетт, в чью руку Харви однажды попытался вложить свое мужское достоинство, и французская актриса Жюдит Годреш.

Выяснилось, что даже Анджелину Джоли во время съемок «Превратностей любви» в конце 1990-х годов он ухитрился заманить в свой гостиничный номер и сделать ей недвусмысленное предложение. Правда, безуспешно.

«В юности у меня был печальный опыт работы с Харви Вайнштейном, после чего я решила больше никогда с ним не работать и предупреждать других. Такое поведение по отношению к женщинам в любой сфере, в любой стране недопустимо», — отметила Анджелина.

Ее коллеге по несчастью Гвинет Пэлтроу в 22 года досталась главную роль в экранизации романа Джейн Остин «Эмма». Роль дал ей Вайнштейн, а перед началом съемок пригласил на беседу в один из отелей Беверли-Хиллз. Дело кончилось предложением пойти в спальню и сделать ему массаж.

Гвинет отказалась, ушла и пожаловалась на обнаглевшего продюсера Брэду Питту — он в то время был ее парнем. Возмущенный Брэд сам пообщался с Вайнштейном и тот пообещал больше не лезть к Гвинет. После этого актриса думала, что роль Эммы у нее заберут, однако Вайнштейн не стал мстить девушке, лишь потребовав, чтобы та больше никому не рассказывала о его намеках.

Постельный кастинг

Хотя Пэлтроу и отказалась от «массажа», сам факт знакомства с ней, очевидно, сделал Вайнштейна еще более самоуверенным.

Начинающие актрисы, побывавшие в номерах продюсера позже, рассказывали, что он, пытаясь склонить их к интиму, говорил, что в Голливуде такие связи в порядке вещей, и даже Гвинет Пэлтроу якобы получала свои роли и дошла до «Оскара» благодаря его «постельному кастингу».

Сложно предположить, какое количество женщин пережило этот кастинг и уступило «великому» Харви Вайнштейну, называвшему себя «шерифом этого гребаного города».

Скольким из них сейчас стыдно признаваться в том, что ради карьеры они отдались толстому малосимпатичному мужику. А вот среди тех, над кем могул надругался против их воли*, нашлось немало смелых.

Британская актриса Лизетт Энтони рассказала, что в конце 1980-х подверглась насилию в своем собственном доме в Лондоне. То же самое случилось в начале 1990-х с американкой Аннабеллой Шиорра — Вайнштейн ворвался в ее дом, швырнул девушку на кровать и изнасиловал. Актриса Азия Ардженто, знакомая зрителю по фильмам «Трансильвания» и «Три икса», заявляет, что в 1997 году он склонил ее к близости в отеле.

Среди жертв в 2000-е годы значатся Мириам Халеи из съемочной группы, актриса Люсия Эванс, норвежская модель Натасия Мальте. Актриса Пас де ла Уэрта, по ее словам, подверглась насилию целых два раза — в ноябре и декабре 2010 года.

Технического переводчика Мелиссу Томпсон он изнасиловал в 2011 году, Джессика Манн пострадала в марте 2013 года. Среди пострадавших также числятся Доминик Уэтт и Роуз Макгован. Что примечательно, последняя рассказывала о случившемся главе Amazon Studios Рою Прайсу. Прайс, однако, не отреагировал на новость и продолжил сотрудничать с Вайнштейном.

«Она сама пришла?»

Харви Вайнштейн не жалел денег на адвокатов, еще во время следствия. Благодаря хорошей защите он смог отмахнуться от большинства обвинений, но все же некоторые из них были слишком хорошо обоснованными и в итоге привели его за решетку.

Этот случай наглядно показал, что женщины могут и должны бороться против домогательства и насилия. Следом за звездами многие представительницы слабого пола начали размещать на своих страницах посты с хэштэгом #MeToo («Я тоже») и, отбросив страхи, делиться собственными переживаниями.

И все же, невзирая на многочисленные интервью пострадавших, свидетельства в документальном фильме «Быть Харви Вайнштейном» (Untouchable) и вердикт суда, среди экспертов и простых пользователей соцсетей находятся те, кто защищает со-основателя киностудии Miramax и винит в случившемся самих женщин.

Мол, в прошлом они осознанно шли на риск ради карьеры и славы, а теперь по второму кругу пиарят себя, упрятав за решетку старика, который никого не убил и не покалечил…

Здесь почему-то хочется вспомнить четырех дочерей Вайнштейна, старшей из которых сейчас 25 лет, а младшей десять. Как на их жизни и на их отношении к отцу отразился этот скандал? И сможет ли вторая жена продюсера, Джорджина Чапман, с гордостью рассказывать о Харви его младшему отпрыску — сыну Дэшьелу, когда этот шестилетний малыш подрастет? Как вы считаете?

* Большинство утверждений о сексуальных домогательствах героя публикации к женщинам не подкреплены какими-либо доказательствами и основаны лишь на утверждениях самих женщин в СМИ и в социальных сетях.