СМИ: 74-летняя Нина Русланова госпитализирована в Москве

По неподтвержденным данным, актриса была одна, когда к ней приехала бригада скорой помощи.

Еще в 2018 году в прессе стали писать, что у Нины Руслановой проблемы с сердцем. Позже эту информацию подтвердила ее дочь Олеся Рудакова.

Тогда народная артистка РФ оказалась в больнице, но ее наследница заверила, что ее мама проходила плановую проверку, никаких серьезных проблем со здоровьем у нее якобы обнаружено не было. А 21 марта 2020 года в СМИ появилась информация, что 74 -летняя актриса снова попала в больницу.

По не подтвержденным данным, у Руслановой произошло обострение хронических заболеваний. Якобы врачи диагностировали у нее нарушение ритмов сердца. Как пишет телеграм-канал 112, в момент приступа с артистка была одна, поэтому сама вызвала бригаду скорой помощи.

В каком состоянии находится женщина, пока неизвестно. Ни сама Нина Ивановна, ни ее близкие еще не прокомментировали слухи о госпитализации.

Напомним, что Русланова знаменита ролями в кино и на театральной сцене. В ее копилке более чем 100 разных кинолент. В свое время она принимала участие в озвучивании мультипликационных картин.

Добавим, что раньше не раз появлялись новости о здоровье артистки, которые в итоге оказывались ложными. Так, летом 2018 года писали, что Нина Ивановна упала в собственной квартире и получила травму головы. Но потом ее дочь вынуждена была опровергнуть эту информацию.