НОВОСТИ

Дочь 74-летней Руслановой вышла на связь после новости о госпитализации мамы

Олеся Рудакова прояснила ситуацию, поспешив успокоить верных почитателей и коллег актрисы по творческому цеху.

Дочь 74-летней Руслановой вышла на связь после новости о госпитализации мамы
Нина Русланова (Фото: Globallookpress.com)

Дочь Нины Руслановой вышла на связь после сообщений о госпитализации ее звездной мамы. Светлана Рудакова прояснила ситуацию, поспешив успокоить верных почитателей и коллег актрисы по творческой сцене. Как ранее передавал Telegram-канал Mash, народную артистку России якобы доставили в одну из московских больниц из-за возникших проблем с сердцем. Уточнялось, что пациентка находится под постоянным наблюдением врачей и ее жизни ничего не угрожает.

Наследница актрисы из сериала «Моя прекрасная няня» заверила, что она пребывает в недоумении относительного того, откуда в СМИ попала эта информация. Женщина пояснила, что в настоящее время ее мама чувствует себя хорошо, вполне приемлемо для своих 74 лет. И ни о какой госпитализации не может и быть и речи. В беседе с журналистами Светлана изъявила желание узнать, в какую именно клинику, по мнению представителей прессы, доставили Нину Русланову.

«Вот пытаемся с ней выяснить, в какую же больницу нас отправили!» — уточнила дочка актрисы в беседе с «РИА новости», опровергнув сообщение о том, что ее маму срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем.

К слову, еще 16 января Светлана говорила о том, что Нина Русланова находится на отдыхе в санатории.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

больницагоспитализация звездыЗдоровьеНина РуслановаОбществоплохое самочувствие
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочь 74-летней Руслановой вышла на связь после новости о госпитализации мамы
Интересно?
Поделись с друзьями: