Дочь 74-летней Руслановой вышла на связь после новости о госпитализации мамы

Дочь Нины Руслановой вышла на связь после сообщений о госпитализации ее звездной мамы. Светлана Рудакова прояснила ситуацию, поспешив успокоить верных почитателей и коллег актрисы по творческой сцене. Как ранее передавал Telegram-канал Mash, народную артистку России якобы доставили в одну из московских больниц из-за возникших проблем с сердцем. Уточнялось, что пациентка находится под постоянным наблюдением врачей и ее жизни ничего не угрожает.

Наследница актрисы из сериала «Моя прекрасная няня» заверила, что она пребывает в недоумении относительного того, откуда в СМИ попала эта информация. Женщина пояснила, что в настоящее время ее мама чувствует себя хорошо, вполне приемлемо для своих 74 лет. И ни о какой госпитализации не может и быть и речи. В беседе с журналистами Светлана изъявила желание узнать, в какую именно клинику, по мнению представителей прессы, доставили Нину Русланову.

«Вот пытаемся с ней выяснить, в какую же больницу нас отправили!» — уточнила дочка актрисы в беседе с «РИА новости», опровергнув сообщение о том, что ее маму срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем.

К слову, еще 16 января Светлана говорила о том, что Нина Русланова находится на отдыхе в санатории.