«Стерильная чистота»: актриса Ольга Павловец призналась, что впервые побывала на ферме

На телеэкраны вышла новая детективная мелодрама «Живая вода», главную героиню в котором сыграла актриса Ольга Павловец. Практически все действие в картине разворачивается в деревне, часть съемок проходила на ферме. И 38-летняя артистка призналась в интервью порталу Teleprogramma.pro, что благодаря этому проекту впервые побывала в фермерском хозяйстве – до этого момента она ни разу здесь не была.

«Меня поразило, в каком образцовом состоянии находится хозяйство – стерильная чистота. Хозяин очень трепетно относится к своему делу. Все дни, что мы снимали на ферме, нас кормили натуральными продуктами – свежее молоко, творог, сметана и так далее» — поделилась впечатлениями Павловец.

По сюжету в фильме Павловец играет хозяйку фермы. У нее содержится большое поголовье коров, свиней, есть лавка с натуральными продуктами собственного производства. Периодически главная героиня взаимодействует животными. И Павловец признается – гладить коров ей было приятно. «Умные животные», — отметила звезда.

Картина «Живая вода» состоит из четырех серий, премьера состоялась 18 марта на телеканале «Dомашний».