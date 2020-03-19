«Лето, благодать, запах навоза… Красота!»: как снимали сериал «Живая вода» на ферме

18 марта на телеканале Dомашний — в рамках новой линейки премьерных проектов под названием «Фабрика мелодрам» — премьера 4-серийной детективной мелодрамы «Живая вода». Главные роли в картине сыграли Ольга Павловец и Виктор Логинов. Героиня Ольги приезжает в деревню, где при загадочных обстоятельствах погиб ее муж. Никто не хочет помогать ей в расследовании, кроме мрачного местного отшельника…

В преддверии премьеры актриса рассказала в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro о том, как вживалась в роль и как проходили съемки на ферме.

— В проекте «Живая вода» вы играете главную роль – тренера по фигурному катанию Ольгу, которой приходится самой расследовать гибель мужа. Вам было комфортно в этой роли?

— Моя Ольга – обычная женщина, которая занимается своим любимым делом. У нее налаженный привычный быт, муж, сын, любящая семья. И вдруг в ее жизни случается трагедия.

Муж погибает при загадочных обстоятельствах, причем все выглядит как самоубийство, но, поскольку она хорошо знает мужа, то не верит в это. Зачем он вдруг полез в воду осенью и утонул?

Моя героиня решает подробнее узнать все обстоятельства. И едет на его родину — в деревню, где все произошло. Она там не была много лет, да и вообще довольно скептически относилась к деревенской жизни и его идее заняться фермерством.

Она ведь городская женщина во всех смыслах. Но все-таки она находит в себе мужество отправиться в глухомань и доискаться правды. И попадает в самую гущу невероятных событий.

— Чем вас привлек проект?

— Тем, что это и детектив, и мелодрама, и мистика. Смешение жанров. Это очень интересно, не часто такие сценарии встречаются.

— Поскольку героиня – тренер по фигурному катанию, вам приходилось погружаться в эту профессию?

— На коньки мне вставать не приходилось, так как тренеры не выходят на лед, а наблюдают за тренировками своих подопечных. Да и вообще, специфика профессии моей Ольги не так важна была для сюжета.

Но все равно мы снимали в настоящем спортивном комплексе, и все было по-настоящему, с реальными молодыми фигуристками. Вообще, роль тренера по фигурному катанию – первая в моей карьере. Поэтому мне было интересно в него погрузиться.

— А вы сами любите кататься на коньках?

— Не могу сказать, чтобы это было моим любимым хобби (смеется). Я не виртуоз, хотя проехаться по прямой вполне могу. Но, кстати, так получилось, что недавно я снималась в проекте, где мне пришлось кататься на коньках в романтической сцене. Мы с моим партнером Кириллом Гребенщиковым всласть покатались.

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— Часть съемок проходила на ферме, в сельской местности. Как вам работалось в этих условиях?

— Прекрасно! Я первый раз в жизни снималась в таком антураже, и никогда прежде не бывала на фермерских хозяйствах. Одно дело просто в деревню съездить, а другое – попасть на настоящий мини-комбинат, где содержится множество коров, свиней, других животных и даже есть своя лавка с продуктами собственного производства.

Меня поразило, в каком образцовом состоянии находится хозяйство – стерильная чистота. Хозяин очень трепетно относится к своему делу. Все дни, что мы снимали на ферме, нас кормили натуральными продуктами – свежее молоко, творог, сметана и так далее.

Впечатления замечательные получили. Лето, благодать, запах навоза… Который я, как ни странно, люблю. Он у меня ассоциируется с деревней.

— Вам приходилось взаимодействовать с животными?

— Частично. Понимаете, я же играла хозяйку фермы, а хозяева сами коров не доят, этим занимаются работники. Но были сцены среди коров, я стояла с ними рядом, даже гладила. Умные животные, приятные. Даже сцену признания в любви, где наши с Виктором Логиновым герои объясняются, снимали на фоне коров.

— Как вам с Виктором работалось?

— Чудесно, мы с ним очень сдружились на этом проекте. А потом вдвоем перешли на следующий, снова сыграли пару – мужа и жену. Он очень интеллектуальный человек, у него быстрый ум, с ним можно поговорить на многие темы.

Мы до сих пор сохранили теплые отношения, переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками. Или просто можем написать: «Я скучаю». Так что для меня проект «Живая вода» был настоящим подарком.