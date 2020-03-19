«Мы не будем выходить»: жена Овечкина объяснила, зачем запаслась горой продуктов

Жене знаменитого хоккеиста Александра Овечкина Анастасии Шубской пришлось оправдываться перед подписчиками за продуктовые запасы, которые она сделала вместе с мужем.

В настоящее время в обществе по этому поводу есть разные мнения: кто-то старается сделать свою жизнь более предсказуемой и на всякий случай купить товары первого потребления, а кто-то смеется над паникой. Например, Иван Ургант уже несколько программ подряд шутит над излишне запасливыми согражданами, пытаясь вразумить их.

У семьи хоккеиста оказалась своя правда. Напомним, Шубская в настоящий момент беременна, кроме того, они воспитывают еще и маленького сына Сережу. Поэтому девушка сочла необходимым обезопасить себя и своих близких от возможности заражения.

«Друзья, очень много вопросов про наше отношение к вирусу, зачем мы закупили столько продуктов и так далее! Объясняю. Мы для себя приняли решение, что в ближайшие дни, недели, пока ситуация не нормализуется, мы не будем выходить в общественные места! В том числе продуктовые магазины!» — написала Анастасия в личном блоге.

Девушка объяснила, что не хочет рисковать ни собой, ни здоровьем своих детей. На самоизоляции семья Овечкина планирует заняться просмотром любимых фильмов, чтением книг, обустройством детской комнаты. Кроме того, Анастасия будет готовить для своих близких вкусные домашние блюда. Она подчеркнула, что в ее ситуации нет речи о панике, это просто мера профилактики заболевания коронавирусом.

Уважаемые читатели Teleprogramma.pro! Данная публикация имеет исключительно ознакомительный характер. О том, как правильно обезопасить себя от вирусов, мы советуем узнавать у квалифицированных специалистов. Звезды таковыми не являются!