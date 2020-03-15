Федосеева-Шукшина едва не лишилась ста тысяч рублей из-за мошенников

81-летняя супруга ныне покойного режиссера и писателя Василия Шукшина не так давно выиграла юридический спор, отсудив компенсацию. Так, народная артиста РСФСР должна была получить порядка ста тысяч рублей за причиненный моральный вред. Однако Лидия Федосеева-Шукшина едва не лишилась денег из-за мошенников.

О произошедшем в интервью одному из изданий светской хроники рассказала адвокат именитой актрисы Юлия Вербицкая. По словам юриста, после успешного судебного разбирательства они своевременно подали заявление о выдаче исполнительного листа. Примечательно, что уже на следующий день после этого появились некие представители, которые заявляли, что действуют от лица Лидии Николаевны. Эти люди хотели забрать готовые документы на получение денежных средств, выделенных вдове Василия Шукшина в качестве компенсации по решению суда.

Со своей стороны Вербицкая уточнила, что ими были предприняты все необходимые меры, направленные на то, чтобы выяснить, откуда взялись эти «представители» Федосеевой-Шукшиной. При том, что сама актриса с ними даже не была знакома. Так стало известно, что еще несколько месяцев назад народная артистка РСФСР действительно выдала судебную доверенность, но совсем на иных лиц.

«Именно они переоформили документы на наших незнакомцев, о чем никому не сообщили!» — приводит «СтарХит» слова Юлии Вербицкой.

В настоящее время адвокат Лидии Николаевной помогает ей законно получить деньги. Так, благодаря оперативным действиям была отозвана первоначальная доверенность, о чем юрист уведомила всех заинтересованных лиц.

«Более того, мы связались с приставами и должниками и, как итог, денежные средства по одному из решений уже получены Лидией Николаевной на ее собственный расчетный счет в полном объеме!» — уточнила Вербицкая.

Сама актриса не стала скрывать, что ее расстроило все случившееся. По словам Федосеевой-Шукшиной, она чувствует в этом и свою вину. Так как привыкла доверять людям, не осознавая последствий.