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«Сейчас заплачу»: Шукшина растрогала маму, обнаружив открытку покойного отца

81-летняя актриса вслух прочитала те строки, которые когда-то написал ей Василий Шукшин.

«Сейчас заплачу»: Шукшина растрогала маму, обнаружив открытку покойного отца
Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: Globallookpress.com)

Мария Шукшина побывала в гостях у мамы. Актриса пришла к Лидии Николаевне для того, чтобы поздравить ее с Международным женским днем. И совершенно случайно обнаружила на письменном столе ныне покойного отца открытку, которую Василий Макарович адресовал своей супруге. Послание было датировано 8 марта 1974 года. А спустя семь месяцев именитый режиссер уйдет из жизни.

Говоря о необычной находке, Мария подметила, что все письма, рукописи и тетрадки Шукшина они хранят в архиве. Как только телеведущая обнаружила эту открытку, она сразу же отдала ее маме. Федосеева-Шукшина вслух прочитала те строки, которые написал ей ныне покойный супруг. При этом Лидия Николаевна призналась, что она едва не заплакала из-за трогательных слов и навеянных воспоминаний.

«Слушай, трогательно! Сейчас заплачу… Ну, Маш! Спасибо тебе, ты мне такой подарок сделала», — обратилась к дочери Лидия Федосеева-Шукшина.

«Это папа сделал тебе подарок!» — отметила Мария.

Напомним, что ранее телеведущая рассказала о том, что ее внук Марк пока живет в их семье. Экс-возлюбленная внука Лидии Николаевны — Фрейя Зильбер — сама отдала им малыша, попросив Шукшиных, чтобы они позаботились о ребенке. Отец мальчика — Макар Касаткин — успел привязаться к сынишке. Марк охотно идет на ручки к папе, проводя с ним время.

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