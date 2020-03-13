У президента Белоруссии подозревают коронавирус

Сразу несколько влиятельных чиновников мира столкнулись с опасной инфекцией. Появились предположения, что среди них и Александр Лукашенко.

В Сети распространяется информация о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заразился коронавирусом. Слухи стали распространяться после того, как глава государства перенес свою пресс-конференцию. Официальная версия – насыщенная рабочими встречами повестка.

Однако некоторые СМИ сообщили, что политику стало плохо вечером 11 марта – он потерял сознание. Никаких официальных комментариев о самочувствии президента и инфицировании его коронавирусом в правительстве не обнародовали.

Между тем, в числе зараженных опасным вирусом как рядовые граждане, так и звезды, политики, спортсмены. Не так давно коронавирусом заразился министр культуры Франции. Неприятный диагноз диагностирован у супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи.

Том Хэнкс с женой, игрок НБА Руди Гобер, главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета, итальянский футболист Маноло Габбьядини – это лишь неполный список известных персон, тест на инфекцию у которых оказался положительным.