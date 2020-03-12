Том Хэнкс и его супруга сообщили о заражении коронавирусом

Звезда Голливуда актер Том Хэнкс, который сейчас вместе со своей супругой Ритой Уилсон находится в Австралии, в социальной сети Твиттер сообщил, что они заразились коронавирусом.

Как отметил актер, совсем недавно они с женой почувствовали неприятную боль в теле. Как добавил Хэнкс, сначала он считал, что просто устал и перетрудился. При этом у его жены время от времени поднималась температура.

«Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным». Том Хэнкс

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Добавим, что Том Хэнкс – один из самых популярных в мире актёров. На его счету десятки ролей в культовых картинах. Кстати, для жителей Америки — это не единственная шокирующая новость, связанная с коронавирусом. К примеру, в национальной Баскетбольной ассоциации было принято решение приостановить сезон. Когда сильнейшие баскетболисты мира снова выйдут на паркет пока не сообщается. Кроме того, Америка приостанавливает авиасообщение с Европой на 30 дней. Исключение сделано только для Великобритании.