Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что поездка в Италию стала для нее знаковой

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram рассказала о своей поездке в Италию. Как отметила девушка, путешествие стало для нее знаковым и помогло ей вновь приоткрыть створки своей души, а также вкусить краски жизни.

«Увидев другие миры, людей и культуру, ты капля за каплей меняешь свою картину мира и представление о нем». Анна Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк перечислила города, в которых побывала. Это, конечно, столица Италии – Рим. Как отметила девушка, история этого города насчитывает три тысячи лет. Также она была во Флоренции, Витикане, Сиенне. В каждом городе Анна Заворотнюк смотрела на достопримечательности.

Отметим, что мать девушки сейчас проходит лечение от тяжелого заболевания. Семья в последнее время по каким-то причинам перестала делиться новостями о состоянии супруги фигуриста Петра Чернышева. Нет достоверной информации и о том, где сейчас находится Анастасия Заворотнюк – дома или в больнице.