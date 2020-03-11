Екатерина Стриженова о пополнении в семье: «Наша жизнь крутится вокруг внука Пети»

Екатерина Стриженова не скрывает, что вся ее жизнь связана с любимым мужчиной. Их объединяют не только какие-то важные события, семейные праздники, общие победы или поражения, финансовые моменты, но и простые бытовые истории.

По словам телеведущей, с рождением первого внука у них с Александром появился новый «пуп земли». Не без улыбки артистка заверила, что теперь все внимание и любовь они отдают маленькому Пете, который растет в абсолютно гармоничных условиях. Примечательно, что из всех родственников кроха привязался именно к дедушке. Екатерина с юмором подметила, что именно с ее мужем малышу нравится проводить время, играть и просто общаться.

«Наша жизнь крутится вокруг внука Пети Петровича. Ему достается максимум нашей любви, но он среди всех родственников выделяет дедушку и предпочитает общение с ним!» — уточнила Стриженова в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro.

Сама Екатерина нисколько не комплексует из-за своего нового статуса — бабушки. Супруга Александра заверила, что у нее просто нет времени переживать из-за каких-то незначительных моментов. Говоря о возрастных изменениях, Стриженова подметила, что вполне довольна своим отражением в зеркале. Поэтому телеведущая не видит смысла в обращении к пластическим хирургам.

Ранее знаменитость уточнила, что в качестве подарка на Международный женский день супруг решил устроить ей поездку к Черному морю. За время мини-отпуска пара побывала в Севастополе, Ялте и Балаклаве. Возлюбленная Александра призналась, что получила заряд положительных эмоций на всю весну, поблагодарив мужа за приготовленный сюрприз.