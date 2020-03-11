Александр Овечкин стал обучать полуторагодовалого сына хоккею

Трехкратный чемпион мира Александр Овечкин дал первые уроки хоккея своему полуторагодовалому сыну Сереже. Импровизированную хоккейную коробку семейство установило в собственном дворе, правда без льда.

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Как все это происходило жена спортсмена показала в личном блоге, опубликовав видео в сторис. Александр выдал клюшку сыну, разложил в ряд шайбы и продемонстрировал, как их закидывать в ворота. Маленькому Сереже игра показалась крайне забавной, поэтому мальчик хохотал при каждом броске отца.

А когда напротив сетки встала собака и стала изображать голкипера, ребенок просто умирал со смеху. Не удержалась от искушения испытать свои силы и Анастасия Шубская, жена хоккеиста, попытавшись забить шайбу в ворота.

Отметим, что супруга чемпиона ждет второго ребенка. Недавно она рассекретила его пол, оказалось, что у них будет второй мальчик.