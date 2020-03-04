Жена Овечкина рассекретила пол будущего ребенка

Это произошло на празднике в честь Анастасии Шубской и ее малыша под сердцем.

Подруги Анастасии Шубской устроили грандиозный праздник в честь ее беременности. Именно здесь стал известен пол будущего ребенка Александра Овечкина и дочери Веры Глаголевой.

«Добро пожаловать, маленький джентельмен», — такой растяжкой встречал гостей ресторан, где проходило торжество.

И сразу становилось понятно, что пара ждет мальчика. Кстати, уже второго, в их семье растет полуторагодовалый Сережа, который уже, как и папа, обожает хоккей. Правда пока малыш любит спорт на расстоянии – болеет за отца по телевизору.

Кроме приветственной растяжки в зале было множество других намеков на пол ребенка. Собственно, здесь все было выполнено в джентельменском стиле: торт в форме шляпы и бабочки, десерт в виде мужских рубашек, черные шарики по всему залу. Кроме того, на стене изобразили самого героя торжества – мальчика!

Вполне логично, что Анастасия пришла в восторг от такого сюрприза.