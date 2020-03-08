В России обнаружили еще трех человек заболевших коронавирусом

Коронавирус продолжает распространяться по планете, даже в России обнаружили новых заболевших. Как сообщает издание РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией, 8 марта было выявлено сразу трое новых заболевших, в Московской, Белгородской и Калининградской областях. Все заразившиеся недавно были в Италии, так что вероятно, именно оттуда и привезли опасный вирус. В данный момент все трое госпитализированы и находятся в специальных инфекционных боксах. В данный момент ведутся работы по поиску всех людей, с которыми контактировали заболевшие.

Напомним, всего в России на данный момент официально зарегистрировали 17 случаев коронавирусной инфекции. Два из них у граждан Китая, 14 у граждан России, вернувшихся из Италии и еще один — у гражданина Италии. Китайцев и одного из россиян уже выписали из больницы. Общее число заболевших в мире уже превысило сто тысяч человек.

Проблема с эпидемией все сильнее затрагивает все сферы деятельности человека, например, премьеры картины «Не время умирать» перенесли на осень, так как кинопрокатчики боятся, что люди просто не пойдут в кинотеатры опасаясь за свое здоровье. Съемки нового фильма «Миссия невыполнима» перенесли, так как в Италии сейчас совсем не безопасно. Более того, известные модельеры даже проводят показы мод в пустых залах, чтобы не подвергать опасности зрителей и моделей, лишь транслируя происходящее в интернет.