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Никаких проблем: Disney не будет переносить кинопремьеры из-за коронавируса

Компания не считает, что эпидемия повлияет на кассовые сборы.

Никаких проблем: Disney не будет переносить кинопремьеры из-за коронавируса
Кинокомпания Disney. Фото: Wikipedia

Эпидемия коронавируса нанесла большой ущерб кинокомпаниям. Из-за карантина в Китае многие кинопремьеры переносятся или вовсе отменяются. Недавно стало известно о том, что новый фильм о приключениях Джеймса Бонда, который должен был появиться в кино уже этим летом, перенесен на ноябрь. Но что же будет с другими премьерами? Вероятно все потенциальные хиты начнут переносить на более поздний срок, чтобы не потерять кассовые сборы?

Вовсе нет, как выяснилось, многие кинокомпании даже не думают ни о каких резких действиях. Как сообщает издание Deadline, компания Disney уже оповестила все кинотеатры в северной части Америки о том, что все идет по плану, и фильмы будут выходить вовремя. Так что «Черная Вдова» от Marvel выйдет, как и обещали, 1 мая, а «Мулан» также появится в кинотеатрах в срок — в конце марта.

Компании Universal и Warner Bros. Также будут придерживаться установленных ранее сроков.

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