Тренд сезона: солистки группы «Фабрика» вслед за Рудковской пришли на вечеринку в масках

Недавно Яна Рудковская ввела новый тренд — появляться в свете не просто в защитных медицинских масках, а в настоящих изысканных аксессуарах. На модном показе в Париже продюсер появилась в черной маске, украшенной искусственными белыми цветами.

Солистки группы «Фабрика» решили поддержать тренд и предстали на препати фестиваля «Жара» в масках, усыпанных блестящими пайетками. Как пишет КП, им удалось сорвать приличный куш в виде повышенного внимания фоторепортеров.

«Мы думаем, что дизайнеры возьмут с нас пример и начнут выпускать такие блестящие маски», — заявили они журналистам.

Впрочем, внимание журналистов привлекли далеко не только блестящие аксессуары симпатичных «фабриканток». На вечеринке стало известно, что новыми ведущими фестиваля станут Ксения Собчак и Константин Богомолов. Некоторых гостей удивил этот выбор, ведь режиссер ни разу не выступал в таком качестве.

А как считаете вы, муж светской львицы способен стать хорошим ведущим?