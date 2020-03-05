«Эмин хайпанул элегантно»: Богомолов вслед за Собчак станет ведущим

В Москве состоялась презентация предстоящего музыкального фестиваля «Жара», который ежегодно организует в Баку азербайджанский певец и бизнесмен Эмин. Здесь стало известно, что проведет это мероприятие звездная пара Ксении Собчак и Константина Богомолова. И, если для светской львицы эта роль привычна, режиссер попробует себя в данном качестве впервые.

На препати фестиваля эту новость преподнесли под марш Мендельсона, вызывая ассоциации с прошедшей в сентябре свадьбой. Однако сама пара так и не появилась на вечеринке.

«Эмин хайпанул элегантно. Собчак и Богомолов станут ведущими его музыкальной премии. Не очень себе представляем Константина, объявляющего условную Дакоту, но, как известно, это смотря как срежиссировать и какой гонорар», — прокомментировал новость админ Telegram-канала «Только никому».

Как пишет КП, средний гонорар Собчак за один корпоратив, якобы, равняется 40 тыс. долларов. Если удвоить эту сумму, получится неплохая прибавка к семейному бюджету.