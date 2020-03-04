Подарки от любимой: Меладзе похвастался презентами от Джанабаевой

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вместе уже 16 лет и нежные чувства в этой паре не только не остывают, но становятся все теплее. Супруги признаются, что имеются свои секреты семейного счастья — это умение прислушиваться друг к другу и, конечно же, радовать свою вторую половинку.

Альбина любит удивлять супруга кулинарными шедеврами. И хотя Валерий стремится следить за фигурой, но от блюд, приготовленных любимой женой, не отказывается.

«Разное готовит, но вкуснее всего шарлотка получается», — признается певец.

В свою очередь он тоже может взять шефство на кухне и, как истинный грузин, останавливает свой выбор на мясе. Шашлыки, по мнению домочадцев, у Валерия Мелазде получаются просто невероятно вкусными.

У творческой пары растут двое сыновей — 15-летний Костя и пятилетний Лука и супруги стараются оберегать детей от излишнего внимания прессы и общественности. Изредка Альбина делится на своей странице в соцсети кадрами с семейных прогулок.

К каждому из мальчишек родители ищут свой подход: Костя — спокойный и рассудительный, Лука — энергичный и озорной.

«Нужно прислушиваться к своим детям, разрешать себе такое: встать на четвереньки и побежать вместе с ними играть», — цитирует слова Альбины Джанабаевой 5-tv.ru.

А вот к музыке детей артистов не тянет.

«Дети не любят музыку и запрещают репетировать дома. Не любят, когда шумно», — говорит Меладзе.

Что касается отношений между супругами, то они стараются найти время друг на друга: уделяют внимание и дарят подарки. Материальные не так важны, признается певец. Он любит, когда супруга находит время и делает что-то своими руками.