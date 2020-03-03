«Все, что она говорит, опровергнуто»: Вассерман высказался о Грете Тунберг

Почему в России к персоне Греты Тунберг, 13-летней защитницы природы из Швеции, отношение негативное, в то время как во всем мире ей аплодируют за смелость и единогласно поддерживают идеи, задалась вопросом Ксения Собчак.

В новом выпуске шоу «Док-Ток» на Первом канале телеведущая пригласила в студию экспертов и звезд, чтобы обсудить, что движет юной активисткой и кто за ней стоит.

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Известный журналист Анатолий Вассерман уверен: девочку используют. Причем не самым лучшим образом: «через нее транслируют массированную ложь».

«Если бы у Греты было хоть одно правильное высказывание, то, наверное, стоило бы ее поддерживать. Все, что она говорит, опровергнуто наукой еще до того, как она появилась на свет. Она отвлекает внимание от реальных проблем, переводя его на проблемы придуманные», — заявил Вассерман.

Эксперт, например, напомнил о том, как еще более века назад было доказано, что парниковые газы не нагревают, а охлаждают поверхность земли. И в этом «эффекте» роль углекислоты, о которой так беспокоится Грета, незначительная. Все дело – в водяном паре, «на который мы, естественно, повлиять не можем», развел руками интеллектуал.

https://www.instagram.com/p/B2w-0NsCkXp/

Напомним, «Док-Ток» — это шоу Ксении Собчак и Александра Гордона, в котором обсуждаются истории, достойные экранизации. В студии гости и эксперты смотрят документальную реконструкцию темы и высказывают мнение о ней.