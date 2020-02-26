«Нераскаявшееся чудовище»: Гордон в программе «Док-Ток» показал историю питерского историка-убийцы

Александр Гордон в эфире программы «Док-Ток» затронул очередную громкую тему – взаимоотношения аспирантки СпбГУ Анастасии Ещенко с ее преподавателем Олегом Соколовым, которые закончились прошлой осенью трагедией – 63-летний доцент убил свою возлюбленную.

Редакция программы сняла документальный фильм с участием актеров, в котором герои показали всю бурю эмоций. В основу кадров легли переписка жертвы с подругой, воспоминания и показания обвиняемого, а также знакомых Соколова и Ещенко. При просмотре видео Гордон заключил:

«Я абсолютно убежден, что Олег Соколов – чудовище, нераскаявшееся чудовище. И мы будем это доказывать в этой студии», – пообещал Гордон зрителям.

В ходе обсуждений стало известно, что молодая девушка искренне полюбила своего великовозрастного сожителя. Но взаимно ли? Кроме того, Анастасия не принимала его детей от прежнего брака, хотела своих и мечтала обвенчаться с Соколовым в церкви. Только вот он не был разведен с предыдущей женой.

Напомнили собравшиеся и факт избиений доцентом Ещенко. И признание девушки своей подруге: «Я его люблю, но он разрушил мою любовь. Ненавижу».

Гордон пригласил зрителей на вторую часть программы об историке-убийце словами: «Способен ли человек с синдромом Наполеона раскаяться? Мы в следующем выпуске вам докажем, что нет».

Напомним, программа «Док-Ток» – это премьера сезона на Первом, ведущими которой поочередно выступают Ксения Собчак и Александр Гордон. Одним из самых скандальных выпусков стала передача с участием Любови Успенской, после которой королева шансона покинула студию и обвинила Собчак в том, что та позвала ее ради хайпа.