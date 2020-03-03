«И ветерана сцены могут подвинуть»: Собчак не хочет терять место ведущей на премии «Муз-ТВ»

Супруга Константина Богомолова заверила, что относится к этому мероприятию очень серьезно и ответственно.

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на пресс-завтраке с участием Армана Давлетярова, Ксении Собчак, певицы Zivert, Александра Реввы, супруги музыкального продюсера Иосифа Пригожина — Валерии, Ольги Бузовой, Егора Крида и многих других.

Ранее стало известно о том, что бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова впервые выступит в качестве ведущей ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Муз-ТВ. По словам Ольги, она абсолютно не переживает из-за возможного «троллинга» со стороны Ксении Собчак. Поющая телеведущая уточнила, что у нее есть опыт работы в прямом эфире. У Бузовой внушительный стаж, на ТВ она уже пятнадцать лет.

К слову, экс-невестка Эммануила Виторгана заверила, что если она и шутит, то только по-доброму. Ксения уверена, что при желании Ольга сможет дать отпор любому.

Отвечая на вопросы присутствующих журналистов, Собчак заверила, что каждый год премия «Муз-ТВ» удивляет ее чем-то новым, уникальным и эксклюзивным. Именно поэтому знаменитость с нетерпением ждет этого яркого и масштабного события.

По словам Ксении, она отдает себе отчет в том, что церемония «Муз-ТВ» на сегодняшний день является самой лучшей премией в стране. И кто бы что не говорил, вопреки всем словам завистников — это истина, утверждает супруга Константина Богомолова.

«Все-таки скандалы происходят, потому что эта премия важна! Люди мечтают получить заветную тарелочку», — добавила телеведущая.

По словам знаменитости, она никогда не думала, что вот пройдет еще один год и снова все та же церемония, и она в качестве ведущей уже десятый раз подряд.

«Можно вон и ветерана сцены подвинуть! Надо быть в тонусе, молодиться… Кстати, в этом году все также ответственно!» — уточнила Собчак, дав понять, что она не собирается уступать свое место ведущей на премии «Муз-ТВ».

Отметив, что в беседу с журналистами вступил и Егор Крид. Актер из фильма Марюса Вейсберга «(Не) идеальный мужчина» заверил, что он крайне редко появляется на различных церемониях. Очень выборочно относясь к тем или иным мероприятиям. Но премию «Муз-ТВ» певец считает одной из самых главных.