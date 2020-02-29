«Не могу молчать»: Савичева эмоционально высказалась о трагедии в семье блогера-фармацевта

Утро 29 февраля было омрачено ужасающей новостью. СМИ сообщили, о трагедии, которая возмутила общественность. 29-летняя москвичка Екатерины Диденко является блогером-фармацевтом и рассказывает во своем аккаунте о лекарствах, называя себя «аптечным ревизорро». Накануне девушка с мужем и друзьями праздновала день рождения. В какой-то момент, гости решили высыпать в бассейн двадцать пять килограммов сухого льда. В результате отравления четыре человека погибли и еще шесть оказались в больнице.

О случившемся высказалась Юлия Савичева, которая увидела видео, снятое Диденко после смерти мужа. На кадрах девушка плачет, говоря о произошедшем. «Все, я больше просто не могу молчать! Мне кажется, сегодня произошла катастрофическая ситуация, которая показала, насколько жизнь в интернете и блогерство калечат сознание людей», — заявила певица. Артистка отметила, что не понимает, как можно было фармацевту, который должен знать о том, к чему приводит помещение сухого льда в воду, допустить такое.

Юлия призналась, что ее шокировало поведение блогера, которая сняла себя на камеру после произошедшего. Девушка дала понять, что после пережитого обычно люди не хватаются за гаджеты и не снимают себя на камеру.

«Не дай бог, если бы у кого-нибудь произошло горе в семье, как можно представить себе, что находясь в таком шоке и стрессе, вы берете камеру и начинаете себя снимать? Мне кажется, что эти люди уже просто не понимают, где и в каком мире они находятся», — высказалась Савичева.

Певица считает, что данная ситуация с Диденко служит примером того, как соцсети и желание словить хайп приводят к печальным последствиям и делают людей безответственными. Звезда принесла свои соболезнования родным погибших. Она подчеркнула, что очень надеется, что блогеры и простые пользователи Интернета задумаются о случившемся и будут анализировать то, что делают. Поклонники во многим согласились с артисткой. Они не стали скрывать, что находятся в состоянии шока после того, как прочитали новости.