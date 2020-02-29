«Мы ее потеряли»: актриса Елена Соловей рассказала, почему не перевезла маму в США

Елена Соловей на пике популярности в 90-х покинула родину. Она уехала из России, а со временем перевезла в США и своего отца. Лишь недавно артистка вернулась в Москву. Она стала героиней шоу «Привет, Андрей!», где встретилась с коллегами и друзьями, а также рассказала о своей жизни. Она объяснила, почему в свое время не увезла свою маму Зинаиду с собой за границу. По ее словам, женщина была больна.

«Когда мы решили уехать, для нее и папы это была трагедия, драма. Я уехала и она стала ко мне собираться, учить английский язык. Она понимала, что мне надо помогать. Мама не приехала. Она заболела. Мы ее потеряли. Полна была сил, желаний и раз… вот так ушла. На самом деле, это драма, что нельзя прийти и поплакать, просто поплакать. Мне кажется, что она со мной все равно. Когда мне плохо, я прошу маму помочь мне, и она помогает», — поделилась артистка.

Первым делом, как приехала на родину, Соловей отправилась на кладбище Донского монастыря к могиле матери.

«Мама всегда любила полевые цветы. Видишь, я приехала и пришла. Мы с Володей очень скучаем, когда не можем к тебе прийти. Но ты всегда с нами, всегда, всегда», — сказала она у могилы.

Андрей Малахов поинтересовался, не боится ли актриса коронавируса.

«Я, честно говоря, ничего не знаю. У меня сын микробиолог. Я у него спросила: «Паш, расскажи, что делать?». Он ответил, что не знает и никто ничего не знает. Надо жить», — ответила артистка.

Также у нее есть дочь Ирина, которая подарила ей троих внуков и даже одного правнука. Они живут в Германии. От сына у Елены также есть еще один внук.