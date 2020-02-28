Муза Никиты Михалкова Елена Соловей впервые за долгое время появилась на публике

Режиссер много лет назад снял ее в своей картине «Раба любви».

Елена Соловей, о которой долгое время не было ничего слышно, вышла в свет. Именно эта актриса сыграла в картине «Раба любви» режиссера Никиты Михалкова, что принесло ей всесоюзную славу. Кроме того, она исполняла роли в таких фильмах, как «Одинокая женщина желает познакомиться», «Вам и не снилось», «Единожды солгав».

Фотографию с Еленой Соловей разместила на своей страничке в Instagram актриса Елена Проклова. Актрисы пришли вместе на программу к телеведущему Андрею Малахову.

Отметим, что Елена Соловей полгода назад похоронила мужа. С кинохудожником Юрием Пугачем она прожила вместе почти полвека. После этого никаких новостей о Елене Соловей не было.

Добавим, что на фотографии рядом с актрисой также находится Елена Камбурова. Именно эта певица исполняла песни в таких картинах, как «Небеса обетованные», «Приключения электроника», «Гардемарины, вперед!».

Кстати, последние 30 лет Соловей с мужем жили в США. В родной стране они появлялись крайне редко.