«Открытый шантаж»: Цымбалюк-Романовская опровергла возбуждение против нее уголовного дела

По словам пианистки, адвокаты ее бывшего мужа вымогают у нее 15 миллионов рублей.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что адвокат ее бывшего мужа актера Армена Джигарханяна Евгений Парфенов откровенно блефует, когда утверждает, что уголовное дело против нее по статье «Мошенничество» не закрыто.

«Адвокаты Армена Борисовича мне говорят, что если я не заплачу им 15 миллионов рублей, то они будут пытаться возбудить против меня уголовное дело. Но это же открытый шантаж. Были проверки. Им было отказано в возбуждении уголовного дела. Адвокат Парфенов врет безнаказанно, но я считаю, что такие вещи делать нельзя». Виталина Цымбалюк-Романовская

Как заметила Цымбалюк-Романовская, сам Армен Джигарханян к ней претензий не имеет. Просто вымогательством занимаются его адвокаты.

«Квартиру по закону они не имеют права у меня отобрать. Жилье оформлено на меня. Если у Армена Борисовича кто-то что-то украл, то это точно не я, а другие люди», — подчеркнула пианистка.

Напомним, ранее Парфенов заявил, что уголовное дело в отношении Цымбалюк-Романовской в настоящее время не закрыто. Якобы после расставания Джигарханян обвинил бывшую возлюбленную в присвоении половины денег от продажи своей квартиры.