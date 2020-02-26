Уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении Цымбалюк-Романовской не закрыто

Адвокат Армена Джигарханяна заявил, что деньги артисту пианистка так и не вернула.

Адвокат актера Армена Джигарханяна Евгений Парфенов сообщил, что уголовное дело в отношении бывшей жены звезды, пианистки из Киева Виталины Цымбалюк-Романовской, по-прежнему не закрыто. Бывшую возлюбленную музыканта Прохора Шаляпина обвиняют по статье «Мошенничество».

«Деньги, которые Виталина присвоила, никто не вернул. Привезла бы их — тогда, конечно, смысл был бы поговорить. Армен Борисович не кровожадный человек». Евгений Парфенов

Напомним, что после расставания Армен Джигарханян обвинил бывшую супругу в воровстве большой денежной суммы. Как он считает, он так и не получил половины денег от продажи своей квартиры. Кроме того, актер подозревает, что пианистка снимала тайком от него средства с его счета. Сама она всю вину отрицает.

Друг артиста Артур Согомонян подтвердил, что никаких распоряжений о прекращении уголовного преследования Виталины Цымбалюк-Романовской Армен Джигарханян не давал. Также он отметил, что актер перестал смотреть телевизор. В свое время откровения, которые делала про него пианистка, подорвали его здоровье, сообщает «Комсомольская правда».