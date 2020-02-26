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«Буржуй от медицины»: Садальский пришел в ужас от цен в клинике Малышевой

Телеведущая является руководителем медицинской организации.

«Буржуй от медицины»: Садальский пришел в ужас от цен в клинике Малышевой
Елена Малышева. Фото: Global look press

Заслуженный артист России Стас Садальский пришел в ужас, когда узнал, сколько стоит прием в частной клинике Елены Малышевой. По его данным, первичный прием здесь обходится пациентам в 20 тыс. рублей.

«За то, чтобы только поболтать?» — вопросил он в личном блоге.

Артист искренне уверен, что консультация не может столько стоить. Между тем блогер похвалил деловую хватку Малышевой и дал ей хлесткую характеристику: «Буржуй от медицины».

Кстати, ранее врач сама комментировала в своем Instagram высокие цены в своем медцентре. Она заметила, что в России прекрасное бесплатное медицинское обслуживание. И тем, кто не может позволить себе лечение за большие деньги, может это сделать в государственных учреждениях без ущерба для семейного бюджета.

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