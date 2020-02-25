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Малышева призналась, что на пенсию в 23 тысячи в ее медцентре лечиться не получится

Телеведущая посоветовала обращаться за помощью в бесплатные больницы.

Малышева призналась, что на пенсию в 23 тысячи в ее медцентре лечиться не получится
Малышева призналась, что на 23 тысячи рублей в ее клинике не получится лечиться/http://globallookpress.com/

Телеведущая Елена Малышева ответила одной из своих подписчиц в Instagram, что на пенсию в 23 тысячи рублей лечиться в ее частной медицинской клинике не получится.

Комментарий Елены Малышевой. Фото
Малышева ответила одной из своих подписчиц/https://www.instagram.com/malysheva.live/

Одна из пользовательниц заметила, что прием у академика Беленкова стоит 20 тысяч рублей в ее частном медицинском центре. При этом пенсия у матери подписчицы 23 тысячи рублей. Как заметила женщина, обычные пенсионеры не смогут платить такие огромные деньги за прием. Из-за чего ей становится очень грустно.

«Это частная клиника. Поэтому здесь приходится платить пациентам. Вы можете пойти в бесплатную больницу. Там тоже работают прекрасные кардиологи. В бесплатной больнице за вас заплатит государство».

Елена Малышева

Елена Малышева – одна из самых популярных телеведущих. Ее программа «Жить здорово!» на Первом канале собирает огромную армию поклонников. В передаче она в любопытных форматах рассказывает о здоровье. Некоторые за это откровенно надсмехаются над телеведущей.

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