«Все на твоих хрупких плечах»: Глюк’oZa вступилась за Успенскую после ее беседы с Собчак

Глюк’oZa поддержала Любовь Залмановну после того, как исполнительница городских романсов и русского шансона дала интервью Ксении Собчак в студии одной из программ. Еще до выхода передачи в эфир Успенская раскритиковала бывшую невестку Эммануила Виторгана, заявив, что телеведущая проявила себя как «холодный и циничный» человек.

Сама Ксения заверила, что всего лишь хотела разобраться в сложившейся ситуации, подметив, что прекрасно понимает, почему певица осталась недовольна их беседой. Супруга театрального режиссера Константина Богомолова уточнила, что на съемках ток-шоу артистке пришлось отвечать на неудобные вопросы.

К слову, близкая подруга Любови Залмановны певица Глюк’oZa поддержала знаменитость, заверив, что считает Успенскую настоящим другом и прекрасной мамой. По словам Натальи, артистка всегда заботилась, волновалась и переживала из-за всего, что происходило в ее семье. В день рождения Успенской певица пожелала имениннице душевного спокойствия и крепкого здоровья.

«Все на твоих хрупких плечах!» — добавила Чистякова-Ионова.

Ранее в интервью для одного из ток-шоу единственная дочь «королевы шансона» Татьяна Плаксина призналась, что ее мама оказывала на нее давления, запирала в квартире на ключ и пыталась применить по отношению к ней силу, в частности начинала душить. Однако сама Успенская заверила, что никогда не смогла бы так поступить с собственным ребенком.