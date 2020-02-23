Борьба с коронавирусом: показ мод Армани пройдет в пустом зале

Эпидемия коронавируса все еще бушует на планете, а сознательные звезды шоу-бизнеса не упускают шанс привлечь внимание к проблеме и заодно получить немного пиара. Так, итальянский дизайнер Джорджо Армани решил провести, наверное, самый необычный показ мод из возможных. Зал, обычно под завязку набитый гостями из мира моды, артистов и знаменитостей, на этот раз был пуст. Как сообщает издание Vogue, Армани таким образом позаботился о здоровье всех возможных гостей мероприятия, ведь посещение людных мест крайне противопоказано во время эпидемии.

Презентация в итоге все равно состоится, ее можно будет посмотреть в социальных сетях на официальных страницах бренда. Напомним, болезнь не обошла Италию стороной, там зафиксировано уже более сотни случаев заражения новым вирусом, а двенадцать городов полностью закрыты на карантин. Два человека погибли от коронавируса.