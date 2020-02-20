«Он и так недалекий»: хоккеист Никита Задоров высказался о Дмитрии Тарасове

Он не понимает, почему футболист смотрел финал молодежного чемпионата мира на канале «Матч ТВ».

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров назвал футболиста казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова не самым далеким человеком. Поводом стала забавная история. Бывший муж певицы Ольги Бузовой смотрел финал молодежного чемпионата мира по хоккею на канале «Матч-ТВ», где показывали в записи решающий матч 2011 года. После игры Тарасов написал в соцсетях, что рад победе российских хоккеистов. На самом деле, решающую игру показывали на Первом канале. Россияне уступили канадцам.

Как отметил Никита Задоров, он не понимает, как можно перепутать игру девятилетней давности с матчем 2020 года. Как сказал хоккеист, игру спутали только очень далекие от хоккея люди.

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По словам Задорова, Россия — спортивная страна. Но для него непонятно, как можно не знать игроков, которые играют в НХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Какие-то там футболисты смотрели финал 2011 года. Например, Тарасов. Но он и так недалекий».

Никита Задоров

Отметим, что Дмитрий Тарасов до конца сезона 2020 будет выступать за казанский «Рубин» Тренер команды Леонид Слуцкий заключил с игроком контракт. До этого на протяжении девяти сезонов Тарасов, который недавно стал многодетным отцом, выступал за московский «Локомотив». После окончания контракта с игроком не стали продлевать соглашение.