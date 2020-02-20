«У него, наверное, зарплата 300 тысяч»: Лещенко вслед за Якубовичем раскритиковал сенатора

Певец и артист Лев Лещенко поддержал своего коллегу Леонида Якубовича. Напомним, что несколько дней назад телеведущий огласил размер своей пенсии. Она равна 23 тысячам рублей. В ответ член Совета Федерации Валерий Рязанский сказал, что артистам надо постыдиться. На пенсию, по его мнению, могут жаловать только труженики. В ответ Якубович ответил, что пусть эти слова ему сенатор скажет в глаза.

По словам Лещенко, Рязанскому надо внимательнее читать, что говорят звезды. Как сказал музыкант, артисты и говорят о пенсиях простых людей, которые мизерные. На свои пособия, получаемые от государства, никто из них и не жалуется.

«Мизерные пенсии у народа, а артисты что, артисты переживут. Мы за пенсиями даже не ходим — такие они такие маленькие. Почему я говорил о моей жене, у нее 8 тысяч пенсия, неужели это нормально? Это еще хорошо, что у меня есть гонорары». Лев Лещенко

Как считает Лев Лещенко, надо повышать не пенсионный возраст, а пенсии простому народу. Также он отметил, что жизнь у артистов вовсе не такая легкая, как думает сенатор. Постоянные разъезды, концерты. Его выводят из себя слова, что некоторые считают артистов бездельниками.

Между тем Рязанский также говорил, что его пенсия составляет 19 тысяч рублей. «У него, наверное, зарплата 300 тысяч рублей. Конечно, что ему жаловаться», — добавил Лев Лещенко, слова которого приводит «Комсомольская правда».